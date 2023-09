Il momento tanto atteso si avvicina. Il primo derby stagionale sta per andare in scena: alle ore 18 di domani, lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano sarà pronto ad abbracciare Inter e Milan, al primo incrocio tra le formazioni meneghine. La quinta stracittadina dell’anno – i precedenti vedono nettamente favoriti i nerazzurri, vincitori in tutte le ultime quattro partite tra Supercoppa, campionato e semifinali di Champions League – vede contrapposte due formazioni rivoluzionate dall’ultimo mercato. Specialmente il club di via Aldo Rossi, ha vissuto un’estate che ha modificato profondamente gli equilibri tecnico-tattici di Pioli. Vari gli interpreti cambiati nella sessione estiva ma tra nerazzurri e rossoneri ci sono stati alcuni retroscena, alcuni incroci in sede di trattativa che meritano di essere rivissuti. Perché il derby sul campo è cominciato già sul mercato in questi mesi e non solo. Basti pensare che alcuni dei componenti delle rispettive rose potevano vivere l’atmosfera della stracittadina milanese dalla sponda opposta del Naviglio.



