Il doppio ex di Inter e Milan, Fulvio Collovati, ha parlato al Corriere della Sera presentando la gara di stasera.



Lei cresce nel vivaio del Milan di cui diventa anche capitano. Eppure tutti ricordano l’immagine in cui nel derby del 1984 viene sovrastato da Hateley.

"Secondo lei qualche amico non mi ha già mandato la foto in questi giorni? All’inizio me la prendevo per essere considerato un traditore, ma il club che lasciai mica era quello dell’era berlusconiana. Alla seconda retrocessione su consiglio di Bearzot e d’accordo con la società di allora venni ceduto all’inter".



Stasera il derby: non c’è il rischio che i nerazzurri arrivino sentendosi troppo favoriti?

"Forse, non a caso ho letto nelle dichiarazioni di Conte l’intenzione di scuotere i suoi. Sulla carta è ovvio che abbia i favori del pronostico ma il Milan, se ha Ibra in campo, non è quello di un mese e mezzo fa".



Può un giocatore di 38 anni essere ritenuto determinante?

"Zlatan per come è decisivo può essere considerato al pari di Maradona. Lui è un grande individualista al servizio del collettivo. Sa trascinare i compagni come Mosè. E poi Ibrahimovic con il suo metro e 90 tiene impegnato i difensori avversari aprendo varchi per i compagni".



Da quanti anni non ricordava un derby con una differenza di valori così?

"Più di 30. Quanti fra i milanisti attuali avrebbero giocato nella squadra di Berlusconi? Forse il portiere"



Quanto incide Conte nella corsa scudetto?

"Al 70-80%. È ai livelli di Guardiola e Klopp. In teoria la Juve è più forte ma se perde motivazioni..."