Davide Massa dirigerà stasera il suo primo derby tra Inter e Milan. A 41 anni è arrivato un premio per la sua carriera dal designatore Rocchi. In questa Serie A smazza quasi sei cartellini di media a partita, ne ha dirette 9 tra cui anche Inter-Roma, Juventus-Lazio e Milan-Roma. Il derby sarà la sua 184esima direzioni in Serie A.