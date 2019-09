In casa Inter c'è fermento per l'impegnativo ciclo di partite che prenderà il via questa sera contro l'Udinese. Poi esordio in Champions e subito il derby di Milano. La squadra di Conte avrà bisogno di una riserva extra di entusiasmo e anche per questo motivo il patron Zhang Jindong è orientato a raggiungere Milano in vista della sfida contro il Milan. Una sfida che proietteranno anche in Cina e che raccoglierà l'interesse di milioni di spettatori nel mondo. La società non conferma ancora la presenza del numero uno di Suning, ma in viale della Liberazione la voce circola con una certa insistenza.