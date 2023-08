hanno iniziato con un successo la Serie A 2023/24 e sentono già profumo di derby. Il primo confronto stagionale tra le due squadre meneghine andrà in scena alla quarta giornata, dopo la pausa per le nazionali: sabato 16 settembre, alle 18, nerazzurri e rossoneri si affronteranno a San Siro.- L'Inter ha già comunicato le modalità di vendità dei biglietti per la partita, in prima fila come sempre gli abbonati e a seguire i socie titolari. La vendità avverrà solo online, la prima fase prende il via oggi,, e riguarda gli, che potranno scegliere qualsiasi posto fino a mezzanotte: quest'anno infatti l'abbonamento al secondo anello blu (destinato ai tifosi ospiti rossoneri) non include il derby, per cui viene offerta una finestra di vendita prioritaria di un giorno e a condizioni agevolate rispetto alle successive fasi di vendita. La seconda fase inizierà alle 10.30 die si concluderà a mezzanotte: è dedicata a tutti gli, potranno acquistare fino a due biglietti aggiuntivi utilizzando la tessera SiamoNoi per accedere alla vendita., dalle 10.30, la vendita sarà estesa anche ai, che potranno acquistare fino a quattro biglietti purché tutti soci attivi alla stagione 2023/24., a partire dalle 10.30, si aggiungeranno tutti iattiva e sottoscritta entro il 31 luglio (la vendita si concluderà la mezzanotte di martedì 29 agosto). Poi, dalle 10.30 difino alla mezanotte, toccherà alla prevendita dedicata ai, che potranno acquistare fino a due biglietti in anteprima rispetto all'eventualequalora vi siano biglietti residui.- L'Inter ha anche reso noti i prezzi per i biglietti del derby del 16 agosto, ecco il listino per gli abbonati al secondo anello blu:PRIMO ROSSO CENTRALE – € 230SECONDO ROSSO – € 145TERZO ROSSO CENTRALE – € 75TERZO ROSSO – € 70PRIMO ARANCIO – € 1651 ARANCIO LATERALE – € 1351 ARANCIO LATERALE FAMILY – € 135SECONDO ARANCIO – € 135PRIMO VERDE – € 110SECONDO VERDE – € 49TERZO VERDE – € 65PRIMO BLU – € 110TERZO BLU – € 60- Per quanto riguarda invece il secondo anello blu, destinato ai tifosi ospiti, la vendita avverrà secondo le modalità comunicate dal Milan nei prossimi giorni: il prezzo sarà dicomprensivo di prevendita e, come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso prezzo sarà applicato alla tifoseria interista al secondo anello verde in occasione del derby di ritorno.