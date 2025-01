Inter-Milan: incassi e fatturato, quanto vale il derby a bilancio

, si sa, ha sempre il suo fascino e anche il suo peso. Le coreografie, gli sfottò, le sfide in campo e non solo, quindi. Perché la stracittadina ha un impatto rilevante non soltanto dal punto di vista sportivo:visti gli importanti incassi che genera. E che sono cresciuti sempre più nel corso degli anni,verso la sfida di domenica a San Siro.Basti pensare, ad esempio, che gli ultimi 30 derby di Milano disputati in tutte le competizioni (venticinque di campionato, due di Champions League e tre di Coppa Italia)E uno stadio tendenzialmente sempre pieno, vista la media di 72.938 spettatori a gara.

Cifre in particolare crescita nelle ultime stagioni, dicevamo.in poi, complice soprattutto la doppia stracittadina in semifinale di Champions League nel 2022/23. In particolare infattisuperando ogni altra partita di campionato. In, invece, il primato è stato fatto registrare nella sfida d’andata di questa stagione con, in attesa di vedere quale sarà il guadagno per la gara in programma domenica al Meazza.

Guardando ai soli derby disputati in campionato dal 2011/12,: 50,21 milioni di incassi dal derby per i nerazzurri e 50,22 milioni di incassi dal derby per i rossoneri, per un totale di 100,43 milioni dalla biglietteria e dalla quota abbonamenti per le stracittadine giocate in Serie A., con una media complessiva di 4,184 milioni a derby in campionato.

Una cifra che, confrontandola con i ricavi complessivi, vale poco più dell’1% sia per l’Inter che per il Milan. Nel dettaglio, infatti, il singolo derby vale circa(con record per il derby del 22 dicembre 2013 con incasso da 3,4 milioni di euro, che è valso il 2% del fatturato annuo),(con dato più rileevante nel derby del 21 settembre 2019, valso il 2,5% del fatturato annuo). Guardando al dato aggregato, quindi, un singolo derby vale in media l’1,39% del fatturato annuo per i club milanesi.

La percentuale ovviamente sale analizzando i soli ricavi da stadio.nel dettaglio, vale infatti il 12,5% dei ricavi da stadio annui per l’Inter e circa il 12% dei ricavi da stadio annui per il Milan. In particolare, per i nerazzurri il primato è legato sempre alla sfida del 21 dicembre 2013, che da solo è valso il 18% dei ricavi annui da matchday, mentre per i rossoneri quello del 21 settembre 2019 è valso addirittura il 29%. A livello aggregato, così, i derby di campionato recenti hanno avuto un impatto pari al 12,3% sulle entrate da stadio annue dei club milanesi.