L'Arsenal è pronto a sacrificare sul mercato in uscita il tedesco Mesut Ozil, dato nel mirino dell'Inter. Sempre secondo la stampa inglese, gli obiettivi dei Gunners in entrata sono il belga Yannick Carrasco (in forza ai cinesi del Dalian Yifang e già cercato dal Milan) e il colombiano James Rodriguez, ora al Bayern Monaco ma ancora di proprietà del Real Madrid.