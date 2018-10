Hernan, ex attaccante di, parla a la Gazzetta dello Sport, dando voti a, bomber argentini che si sfideranno nel derby di Milano: “Con quei due Inter e Milan possono stare tranquilli: un gol prima o dopo salta fuori. Tiro di destro? Entrambi 8. Icardi è fantastico quando può aggiustarsi il pallone e colpirlo come meglio crede, è bravo anche quando calcia al volo senza pensarci; Higuain ha il destro micidiale: tiro secco in diagonale o anche sul primo palo a sorprendere il portiere”.- “Icardi 9, Higuain 8. Il primo ha un grande stacco da fermo e anche con la rincorsa. Perfetto per tempismo e furbo nel rubare l’attimo decisivo al difensore; il secondo non ha uno stacco imperioso, ma sempre puntuale. E preciso risultano le zuccate, perché pensa prima di dare la frustata”.Icardi 8, Higuain 7. Il Pipita sceglie più difficilmente la conclusione mancina, preferisce sterzare e andare sul destro. Ma se ci prova, per i portieri son dolori. Icardi rapido nel movimento di taglio dal centro verso sinistra, è fantastico a scaricare la potenza del tiro sul palo più lontano”.- “Entrambi 9. Icardi se è c’è un pallone vagante in area di rigore ci arriva sempre per primo; Higuain sembra che non ci sia, quasi si nasconde, poi all’improvviso piazza la zampata. Vede la porta in ogni momento della gara”.- “Entrambi 8. Icardi, quando il pallone sembra perduto, sbuca col pienone in mischia, in girata o in rovesciata; con Higuain non si può mai stare tranquilli”.- “Entrambi 8. A Icardi non manca la ‘castagna’, Higuain ha sempre la bordata pronta e precisa”.- “Icardi 7, a volte sembra ancora un centravanti vecchia maniera, aspetta che gli portino il pallone e partecipa poco alla manovra; Higuain 8, i suoi movimenti sono determinanti per l’azione offensiva. E’ lui a dettare i tempi con scatti e rientri sempre opportuni”.- “Icardi 8, se la cava abbastanza bene ma non è il suo piato forte. Higuain 9, è fantastico quando guarda in faccia gli avversari e sposta il pallone con impressionante rapidità”.- “Icardi non ha ancora avuto la possibilità di imporsi in Europa, ma ha incominciato alla grande la Champions; Higuain ha il suo status di internazionale. 8 per Mauro, 9 per Gonzalo”.