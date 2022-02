Inter-Milan, calcio d'inizio ore 18 al Giuseppe Meazza di San Siro, è il big match della 24esima giornata di Serie A, la 5a del girone di ritorno e come sempre Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE degli episodi più discussi della gara.



LA DESIGNAZIONE

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Assistenti: Carbone e Peretti, Marchetti IV uomo.

Var: Mazzoleni e Ranghetti.



PRIMO TEMPO

1' Subito proteste di Theo Hernandez che cade a contatto con Dzeko al limite dell'area di rigore. Guida non fischia e lancia il contropiede nerazzurro fermato in extremis da Romagnoli-

3' Anche Dumfries protesta per un contatto simile questa volta con Theo Hernandez protagonista difensivo. Niente fischio anche per questa volta da Guida che fa capire subito il metro arbitrale.

10' Annullato il gol di Denzel Dumfries. Il terzino olandese svetta di testa su Theo Hernandez e segna di testa, ma il cross di partenza di Perisic arriva da una posizione di fuorigico sul lancio di Calhanoglu.