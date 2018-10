A San Siro va in scena il derby di Milano.si affrontano nel match valido per la nona giornata della Serie A 2018/2019. L’arbitro scelto per la sfida in programma alle 20.30 è, coadiuvato dagli assistenti Meli e Passeri. Il quarto uomo della gara è Maresca, al Var ci sono Irrati e Giallatini. Di seguito ladi calciomercato.com sugli episodi dubbi più dubbi del derby:47' -per aver fermato una ripartenza dell'Inter nella zona centrale del campo. Fallo tattico su Brozovic, corretta la decisione di Guida.44' -per proteste nei confronti dell'arbitro. Il turco non ha preso bene un fischio di Guida per un suo intervento falloso ai danni di Vrslajko.42' -Cross di Suso, Romagnoli tocca il pallone con la schiena in mezzo all'area e Musacchio sul secondo palo segna l'1-0. Guida però ferma tutto per la posizione di fuorigioco del difensore rossonero al momento del tocco di Romagnoli. Corretta la valutazione della squadra arbitrale.20' - Contatto molto strano tra Biglia e Nainggolan nella zona centrale del campo. L’arbitro Guida fischia il fallo in favore dell’Inter per intervento da dietro del centrocampista del Milan su quello nerazzurro, maCartellino giallo a Biglia, non a Nainggolan. Manca una sanzione disciplinare per il giocatore dell'Inter, che12' -Cross di Perisic dalla fascia sinistra, Vecino tocca leggermente il pallone di testa e Icardi segna l'1-0. Il guardalinee non alza la bandierina subito, ma lo fa appena la sfera entra in porta.è oltre all'ultimo difensore del Milan quando il centrocampista spizza il pallone.