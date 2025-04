Inter-Milan, le pagelle dei rossoneri: Jovic straordinario, Reijnders fa la differenza. Che partita di Pavlovic

GETTY

un autentico prodigio su De Vrij, una parata clamorosa che vale come un goal segnato. Nella partita più importante della stagione alza il livello come solo i grandi campioni sanno fare. Da capitano e da leader di una squadra che sente più sua che mai.: gioca molto largo per aiutare Jimenez nella marcatura su Dimarco. Fikayo cerca di essere sempre "aggressivo" sul diretto avversario e nella sua prestazione si contano pochissimi errori. Buona reazione dopo un momento complicato anche a livello personale.: sbanda in avvio di fronte alle folate dell'Inter. Con pazienza e saggezza risale la china offrendo una prestazione di sostanza sia su Taremi che su Lautaro, senza troppi fronzoli. Costretto al cambio per un problema al collo (dal 60': entra in una fase dove l'Inter paga qualcosa a livello fisico e la sua missione è certamente meno probante rispetto al compagno sostituito)

lotta su ogni pallone e vince tanti duelli uno contro uno. Ma la vera notizia è che non sbaglia mai una lettura ed è sempre ben posizionato. Sulla sua zona di competenza l'Inter trova sempre la strada sbarrata.: sente la partita come pochi, la sua personalità lo porta a qualche errore di confidenza nei propri mezzi in avvio di gara. Quando attacca, per l'Inter sono sempre dolori: ha forza nelle gambe, passo rapido e buoni piedi. Da rivedere il cross che disegna sulla testa di Jovic in occasione del goal del vantaggio.da destra a sinistra senza mai dare punti di rifermento ai centrocampisti dell'Inter. Prestazione di livello altissimo per l'olandese in termini di qualità, intensità e lucidità tattica. Tijjani è il cuore di questo Milan, un giocatore sul quale costruire presente e futuro. Nel finale disegna un diagonale perfetto che vale il 3-0 e il goal numero 15 di una stagione, almeno a livello personale, straordinaria.

: i primi 20 minuti, a dir la verità, non sono stati proprio irreprensibili per l'ex Monaco: fatica a trovare i tempi giusti per alzare il pressing sui portatori di palla avversari. Prende le misure e inizia a macinare kilometri su kilometri, pulendo tanti palloni sporchi. Il lavoro fatto per limitare Barella è stato sicuramente una delle chiavi della partita.: qualche sbandamento in difesa nella prima frazione poi prende le misure e gioca una gara intelligente con la consapevolezza di cosa possa dare in questo momento.cerca di entrare spesso dentro al campo per rompere le linee dell'Inter, i movimenti sono sempre giusti ma manca di qualità nell'ultima giocata. Non è una fase particolarmente brillante della stagione per l'americano (dal 77Loftus-Cheek sv

: Sergio Conceicao lo conferma al centro dell'attacco, i segnali arrivati negli ultimi giorni erano chiari. Luka si presenta all'appuntamento tirato a lucido e nella prima mezzora regala un mini tutorial su come deve lavorare l'attaccante centrale per la squadra. Dentro l'area di rigore in pochi hanno il suo fiuto del gol e l'Inter se ne rende conto al 36' quando scaraventa in rete un cross dalla destra di Jimenez. Si ripete al 49' con un tocco risolutivo in mischia per il 2-0 Milan. Si regala una notte indimenticabile. (dal 77' Abraham sv)n primo tempo da cancellare in fretta, dove sbaglia tutto: atteggiamento, idee e giocate. Nel secondo torna il vecchio Rafa che punta e salta l'uomo. Delizioso l'assist per Reijnders per il 3-0.

: vince su tutta la linea: la scelta di Jovic, del modulo e della gestione della partita. Prepara al meglio la partita chiave della stagione.