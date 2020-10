Alle 18 al Meazza si gioca un attesissimo, valevole per la quarta giornata di. Le due squadre si presentano all'appuntamento con ila quota 9 punti ea 7, ed entrambe nutrono speranze per una stagione che possa riportarle alla vittoria della scudetto, che ai rossoneri manca dal 2011 e ai nerazzurri dal 2010. Dopo la sosta per le nazionali e in periodo di emergenza Covid, le due squadre si presentano all'appuntamento con molte assenze.deve fare a meno di Vecino, Bastoni, Nainggolan, Skriniar, Gagliardini, Radu e Young.invece non può contare su Rebic, Musacchio, Duarte e Gabbia. Fra i duelli della stracittadina, spiccano quello fra i bomber(che torna dopo aver sconfitto il Coronavirus), e quello sulla fascia fra, i due 'scarti' del Real Madrid che stanno facendo le fortune di Inter e Milan. Quello di oggi è il, con un bilancio finora diper l'Inter, 67 pareggi e 76 successi per il Milan. Sono 309 le reti nerazzurre, contro le 301 segnate dai rossoneri.(3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lautaro, Lukaku. All. ConteA disposizione: Padelli, Stankovic, Ranocchia, Sanchez, Eriksen, Darmian, Moretti, Vezzoni, Squizzato, Satriano, Pinamonti.(4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. PioliA disposizione: Donnarumma A., Tatarusanu, Conti, Dalot, Kalulu, Krunic, Tonali, Castillejo, Diaz, Hauge, Colombo, Maldini.