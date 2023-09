Inter-Milan è il secondo anticipo della 4ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 18, arbitra Simone Sozza della sezione di Seregno, su Calciomercato.com gli episodi da moviola del derby.



INTER – MILAN Sabato 16/09 h.18.00



Arbitro: Sozza

Assistenti: Carbone - Giallatini

Quarto ufficiale: Guida

VAR: Di Paolo

AVAR: Piccinini



PRIMO TEMPO



24' - Primo cartellino giallo dell'incontro: a Thiaw per un intervento in netto ritardo su Thuram.



6' - Proteste del Milan sul gol di Mkhitaryan: i rossoneri invocano un fallo per un colpo di Dumfries su Theo in avvio di azione, seguito da un lieve contatto tra Thiaw e Thuram. Rapido check del VAR, confermata la decisione del direttore di gara.