si affrontano a San Siro per la semifinale di ritorno di: fischio d'inizio, arbitradella sezione di Aprilia, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.MARIANICOSTANZO - PASSERIIV: ABISSOVAR: MAZZOLENIAVAR: TOLFO70' - Bennacer accorcia, ma il gol viene annullato dopo una lunga review al VAR. Mariani cancella la rete per fuorigioco di Kalulu che, al momento della conclusione, si trova nelle vicinanze di Handanovic: la posizione del difensore del Milan viene ritenuta influente sulla visuale del portiere sloveno, la decisione lascia dubbi e scatena le proteste dei rossoneri.55' - Darmian chiede un rigore per un contatto con Theo Hernandez, Mariani non giudica fallosa l'azione e lascia giocare.50' - Skriniar ferma fallosamente la ripartenza di Brahim Diaz: l'ostruzione costa il giallo al difensore dell'Inter.40' - Buono il secondo gol di Lautaro, il VAR conferma che l'attaccante dell'Inter parte in posizione regolare, tenuto in gioco da Tomori.38' - Salvataggio sulla linea di Perisic in contrasto con Kessie, il Milan invoca un rigore ma è tutto buono. Si gioca.35' - Theo Hernandez ferma Correa al limite dell'area del Milan, Mariani concede il fallo richiamato dall'assistente Costanzo e ammonisce il terzino francese.33' - Ancora proteste Milan: Darmian si disinteressa del pallone e ferma fallosamente l'azione di Leao, anche in questo caso Mariani assegna il fallo ma non ammonisce il difensore dell'Inter.30' - Perisic stende Theo Hernandez sul lato corto dell'area Inter, Mariani assegna il fallo ma non estrae il giallo per l'esterno dell'Inter: proteste Inter.22' - L'Inter chiede un rigore per un tocco con il braccio della barriera sulla punizione di Calhanoglu, Mariani fa giocare: decisione corretta, Kalulu ha le braccia attaccate al corpo senza aumentare il volume del corpo.