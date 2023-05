Dopo lo 0-2 di ieri sera in favore dell'Inter, gli occhi dell'Euroderby sono tutti puntati sulla gara di ritorno, in programma per martedì a San Siro, con il Milan a caccia dell'impresa di ribaltare la qualificazione. Lunedì, giornata di vigilia, andranno in scena le conferenze stampa di Simone Inzaghi e Stefano Pioli, con il primo che parlerà alle 12.30 ad Appiano Gentile, mentre il secondo alle 14.30 a Milanello.



GLI ALLENAMENTI - Seduta di rifinitura fissata nel pomeriggio, alle 15.30, per i nerazzurri, sempre alla Pinetina, mentre il Milan ha scelto di allenarsi la mattina alle 11.20, con i primi 15 minuti, per entrambe le squadre, che saranno aperti alla stampa.