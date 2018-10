Inter-Milan è anche nel testa a testa fra i due centravanti argentini, Icardi e Higuain. Su Stanleybet.it il confronto è in piena luce: il bomber più “caldo” è Icardi, per il quale un gol nel derby vale 2,20. El Pipita però è vicino, a 2,60. Si può anche puntare su quote ad hoc: una rete su rigore di Maurito combinata con la vittoria dell'Inter si gioca a 8,00; il gol di testa di Higuain abbinato al successo rossonero è a 10. Poi ci sono i goleador di scorta, quelli che possono entrare e risolvere: l'interista Lautaro Martinez è a 3,75, Cutrone è leggermente preferito a 3,50.