Derby di Milano atto terzo. Domenica sera a San Siro va in scelta la terza stracittadina della stagione, a meno di venti giorni dalla Supercoppa Italiana di Riad terminata con il netto successo per 3-0 degli uomini di Inzaghi, ancora favoriti, a 1,96 contro il 3,80 del replay dei rossoneri, vincenti nella gara di andata. Si gioca invece a 3,50 il pareggio. Per il risultato esatto un nuovo 3-0 nerazzurro vale 16 volte la posta, mentre il primo gol nel 2023 di Romelu Lukaku, già a segno 5 volte nei derby, è visto a 3. Vuole proseguire il momento d’oro il Napoli capolista, reduce da quattro successi consecutivi. I partenopei fanno visita allo Spezia, su un campo dove ha sempre vinto in Serie A. Avanti il segno «2» a 1,35 contro l’8 della vittoria ligure. Nel mezzo, a 5, il pareggio. Spalletti si affida al solito Victor Osimhen, offerto come marcatore a 1,95. Sperano in un pronto riscatto le due romane, Roma e Lazio, eliminate dalla Coppa Italia. I giallorossi di Josè Mourinho ospitano all’Olimpico un Empoli ancora imbattuto nel 2023 e vedono il successo in quota a 1,48 contro il 6,80 del colpo toscano. A 4,80 il pareggio che manca nella capitale dal 2015. Partita più complessa per Lazio, comunque favorita a 2,05, contro un Verona, proposto a 3,70, reduce da due successi interni consecutivi. Fissato invece a 3,40 il segno «X». Occhio all’Under, con i gialloblù miglior difesa del 2023 insieme al Napoli, offerto a 1,73. Il Sassuolo, dopo l’impresa di San Siro, vuole risalire la china contro l’Atalanta che sempre a Milano, ma contro l’Inter, ha conosciuto martedì in Coppa Italia la prima sconfitta del 2023. Avanti il riscatto bergamasco a 1,95 contro il 3,60 della prima vittoria interna del girone di ritorno degli emiliani. Sale invece a 3,75 il pareggio. Spera nella scia positiva della Coppa Italia Massimiliano Allegri, che cerca gloria a Salerno dopo il solo punto conquistato nelle ultime tre di Serie A. I bookie propongono il successo bianconero a 1,58, sale a 4 il pari - come nel discusso di match andata - mentre vale 5,60 il bis campano dopo il colpo di Lecce. Cerca ancora il primo successo del campionato la Cremonese (2,63) dopo l’impresa in Coppa Italia contro la Roma, nel match salvezza contro il Lecce (2,88). Favorita in quota anche la sfidante dei grigiorossi nella semifinale di coppa, la Fiorentina (1,83), che contro il Bologna (4,50), cerca un successo che in campionato manca da tre turni. Avanti per i bookie il Torino (2,30), uscita in Coppa proprio a Firenze, contro l’Udinese (3,25), mentre il Monza (1,80) di Raffaele Palladino vuole continuare il 2023 senza sconfitte contro una Sampdoria (4,60) reduce da quattro k.o consecutivi.