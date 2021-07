A margine della presentazione della lista Milano Unita, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha espresso per l'ennesima volta la propria opinione in merito al nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero costruire insieme.



"Io posso solamente dire che, se le squadre portano un progetto concreto, non posso non ascoltarle, però mi pare che fino ad oggi ho cercato di difendere gli interessi della collettività. Disaccordi sulla costruzione? Non è una novità: la sensibilità non solo è diversa tra i partiti ma anche tra i cittadini. Ognuno la vede a modo suo".