Scintille e provocazioni nel finale di Inter-Milan. Protagonisti Davide Frattesi e Rade Krunic: il centrocampista nerazzurro, entrato nella ripresa, ha zittito il rivale rossonero dicendogli 'Stai zitto' e mettendo il dito davanti alla bocca, per poi mostrare con le dita il numero '4', come le reti realizzate dall'Inter a quel punto. Un gesto che ha ricordato quello celebre di Francesco Totti contro la Juventus nel 2004, in una gara vinta 4-0 della Roma. Proprio Frattesi, 30 secondi dopo le scintille con Krunic, ha realizzato il quinto gol nerazzurro, quello del definitivo 5-1 nel derby.