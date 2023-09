Dopo la prima sosta della Serie A, il derby di Milano è pronto a prendersi la scena in campo e sugli spalti. I biglietti per la stracittadina milanese di sabato prossimo – calcio d’inizio fissato per le ore 18.30 di sabato 16 settembre – sono stati venduti a tempo di record anticipando il sold out per il club nerazzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’incasso della stracittadina dovrebbe toccare quota 6 milioni di euro in questa occasione.