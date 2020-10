Sono passati solo otto giorni dalla chiusura del mercato, ma è già ora di pensare alle prossime finestre. Quella di gennaio e quella estiva, per i grandi club tutt'altro che lontana., difensore centrale della Fiorentina, obiettivo comune di Milan e Inter. L'ex giocatore del Partizanmotivo per il quale, come anticipato da Pradé, verrà messo sul mercato.Milenkovic era considerato la prima scelta di Marotta e Conte in caso di addio di Skriniar. Il Tottenham non ha però soddisfatto le richieste dell'Inter per lo slovacco, per questo una possibile trattativa con i viola è slittata al 2021. La strategia dell'Inter non è però destinata a cambiare: senza l'addio di un big in difesa è difficile pensare a una proposta che possa avvicinarsi alla richiesta della Fiorentina, anche se destinata a scendere rispetto ai 40 milioni di qualche settimana fa. Non a caso il club nerazzurro studia le alternative, al momento più economichepassato dall'Inter e per il quale l'Inter ha la possibilità di riacquistarlo per 20 milioni.Per il Milan Milenkovic è la prima scelta,Maldini e Massara avrebbero chiuso altri giocatori, Kabak dello Schalke e Simakan dello Strasburgo su tutti, solo a condizioni favorevoli, non è stato possibile farlo, per questo, soprattutto se il Milan sarà in piena corsa per un posto Champions e alla fase a eliminazione diretta di Europa League. Ora tocca a Romagnoli e Kjaer, più Musacchio, Gabbia e Duarte. Un reparto destinato a rinnovarsi nel 2021.