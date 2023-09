Inter-Milan sarà un derby unico e particolare anche perché per la prima volta nella storia le due squadre di Milano arrivano alla partita non solo a pari punti in classifica, ma entrambe in vetta solitaria. Sarà una partita importantissima in una stagione che dovrà vedere entrambe le squadre competere per lo scudetto che, in caso di vittoria, consentirebbe alle due società di celebrare il traguardo della seconda stella. Ed è un passo che non va sottovalutato a livello economico.



+25% - La Repubblica ha infatti intervistato sia Claudio Sottoriva, professore di Economia aziendale all'Università Cattolica di Milano, che ha provato ad analizzare gli effetti che la seconda stella potrebbero avere sul brand delle due squadre. Il primo ha confermato che: "Il traguardo del ventesimo scudetto, se ben comunicato, può portare un aumento di valore del brand del 25 per cento, in un orizzonte di cinque anni. È un asset intangibile, è vero. Ma i fatturati possono andare di conseguenza".



AUMENTO BIGLIETTI - Sempre secondo il quotidiano, i tifosi del club che dovesse vincere la seconda stella accetteranno aumenti del prezzo di abbonamenti e biglietti, mentre secondo Daniela Corsaro, professore di Marketing alla Iulm di Milano: "La vittoria del ventesimo scudetto, non solo rafforza la fanbase esistente, ma contribuisce a creare un nuovo pubblico. I bambini spesso tifano chi vince. La vittoria del ventesimo scudetto, non solo rafforzerebbe la fanbase esistente, ma contribuisrebbe a creare un nuovo pubblico"