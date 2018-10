San Siro strapieno, è di nuovo un derby che conta. Per la Champions, per ora, in attesa che la Juve mostri un segnale di cedimento (?).. Ma chi è il favorito? Gli allenatori saggi di un tempo sostenevano che la squadra che vinceva più duelli in campo vinceva anche la partita. Torniamo a quei tempi (anche se la saggezza scarseggia) e proviamo a costruire i duelli di Inter-Milan. Ai lettori di calciomercato.com il compito di votare, sfida per sfida, il migliore., indicheremo la vostra favorita e daremo la formazione dei tifosi del derby milanese.