Sono stati giorni molto movimentati in casa Inter, che in poco tempo ha ufficializzato gli arrivi diSettimana prossima ci potrebbe essere anche quella per, esterno destro del Cagliari. Il mercato in entrata però non finirà con questi nomiAl momento però, i nerazzurri non sono nelle condizioni di poter chiudere l'operazione, motivo per cui, nonostante il giocatore sia stato virtualmente "bloccato" ,Il difensore senegalese infatti, non ha al momento trovato l'accordo per rinnovare il contratto (in scadenza nel 2023). Motivo per cui la possibilità che possa lasciare Napoli è reale. La richiesta del presidente, Aurelio De Laurentiis, è di 40 milioni di euro; cifra che eventualmente sarebbe reinvestita in parte per il sostituto.Ramadani che si prospetta più che mai al centro di questa trattativa in quanto tra i suoi assistiti c'è anche Koulibaly.che nel caso si concretizzasse la cessione dipotrebbe presentarsi alla porta del Napoli chiedendo proprio il difensore senegalese, obbligando così i campani a cercare a loro volta un sostituto. Se ciò avvenisse, i bianconeri complicherebbero indirettamente l'arrivo di Milenkovic a Milano.I nerazzurri hanno già rifiutato dal Psg una proposta da 60 milioni con aggiunta di contropartita tecnica, aspettandosi presto una nuova offerta che possa raggiungere 70 milioni di euro solo cash. Se accadesse,Nel frattempo, Marotta temporeggia, sapendo di avere un vantaggio, così come lo ha per Gleison Bremer e Paulo Dybala, guadagnato anticipando le mosse delle concorrenti.