Per ora non c'è l'affondo che tutti si aspettavano da parte dell'Inter su Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio piace tantissimo al neo-ad Beppe Marotta che però, secondo il Corriere dello Sport, non ha approfondito i contatti con lui e con il club biancoceleste. La priorità va infatti a un colpo estero di portata internazionale.