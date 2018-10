Diego Milito, ex attaccante dell'Inter, è intevenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Juve che domina e Inter a secco da anni? Ma l’Inter di oggi è sulla buona strada per tornare in alto. Ha degli ottimi giocatori e un grande allenatore. Deve cercare di ridurre in fretta il gap e quello è possibile soltanto continuando a fare prestazioni importanti come nell’ultimo mese. La Juventus resta sempre tra le migliori, però l’Inter ha la possibilità di lottare fino in fondo".