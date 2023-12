Diego Milito, ex attaccante dell'Inter, ha parlato a Dazn dopo il successo dei nerazzurri a Napoli ed esaltato il portiere Yann Sommer: "Non era facile, anche perché subentrava a un portiere arrivato in finale di Champions. Invece Sommer sta facendo altrettanto bene, se non meglio di Onana: è un portiere che comunque arrivava dal Bayern Monaco, ma per me è una grandissima sorpresa".