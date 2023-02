In visita alla sua ex squadra, Diego Milito si è fermato a parlare ai canali social dell'Inter. Tra le varie cose, l'argentino ha raccontato dell'acquisto di Martinez. "Lautaro? C'era un'offerta dell'Atletico Madrid che non soddisfaceva il Racing. Ho detto al presidente: 'Aspetta che parlo con Zanetti, so che a loro piace'. Pupi mi dice di sì, che lo volevano. Ausilio è andato a Buenos Aires subito e ha chiuso l'operazione".