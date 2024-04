Inter, minaccia pioggia: rinviata l'eventuale festa scudetto

37 minuti fa



L'Inter si prepara a scendere in campo nel derby contro il Milan, in programma per questa sera alle 20.45. I nerazzurri si avvicinano al match pregustando la ormai inevitabile seconda stella, che in caso di vittoria potrebbe arrivare matematicamente già questa sera. A guastare gli animi, le avverse previsioni meteo che per i prossimi giorni non renderebbero perfette le condizioni per l'eventuale festa scudetto. Da qui, la scelta del club di rinviare i festeggiamenti.



FESTA RINVIATA - Mentre il Milan spera di poter rinviare i festeggiamenti dei nerazzurri fermando la squadra di Inzaghi sul campo, la pioggia incombente costringe l'ambiente Inter a ripensare le modalità per l'eventuale festa scudetto. La scelta del club sembra essere infatti quella di spostare i festeggiamenti inizialmente previsti tra martedì e mercoledì, con tanto di pullman scoperto, al weekend. In caso di vittoria sul Milan, dunque, tutto rimandato al fine settimana.