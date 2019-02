Intervenuto a RMC Sport, l'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato di Inter e del caso Icardi, che ormai da tempo tiene banco in casa nerazzurra.



“Icardi-Inter situazione imbarazzante. La società non poteva fare a meno di prendere questa decisione, si vede la presenza di un dirigente di personalità come Marotta. Wanda ha danneggiato il marito”.