Quattro anni e 109 partite dopo,. Fuori dal progetto tecnico di Conte, che anche nelle ultime dichiarazioni non lo ha mai menzionato in favore di Godin, De Vrij, Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio e Bastoni, il brasiliano è pronto a lasciare i nerazzurri e il suo futuro sembra essere sempre più rivolto verso la Cina: allo, l'altro club di proprietà della famiglia Zhang.- Se nelle ultime settimane sembrava illa squadra ad aver mosso i passi più concreti per Miranda,, pronto a mettere sul piatto un ricco contratto per il difensore centrale. Manca ancora la fumata bianca, ma il futuro di Miranda parla sempre più cinese.