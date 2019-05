Secondo quanto riferito da FcInternews Beppe Marotta, ad dell'Inter, starebbe pensando a un'operazione in stile Tevez per Joao Miranda con il San Paolo: cedere a zero il centrale difensivo, risparmiando così sull'ingaggio, per poi strappare al club paulista un'opzione su uno o più giovani promettenti (per la Juve furono Bentancur e Vadalà).