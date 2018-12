Il difensore brasiliano dell'Inter, Miranda potrebbe partire titolare oggi a Empoli, nonostante sia in odore di cessione (Flamengo in pole position secondo la Gazzetta dello Sport).



Dopo la partita squadra in vacanza, rientro ad Appiano il 7 gennaio. In linea teorica potrebbe esserci pure Gabigol, se nel frattempo non si sarà concretizzata la cessione: il Flamengo ha fatto passi in avanti con l’Inter, ma sta ancora lavorando sull’ingaggio dell’attaccante.