Dopo la brutta prestazione alla prima contro il Sassuolo, Joao Miranda vorrebbe la propria rivincita personale, ma come spiega la Gazzetta dello Sport, Spalletti potrebbe metterlo ai margini per scelta tecnica, come avvenuto in occasione della sfida casalinga contro il Torino. Un paradosso per il difensore brasiliano, vicino al rinnovo di contratto con l'Inter.



“Chi invece vorrebbe rispondere, ma con il Torino è finito ai margini, è Miranda. Proprio nei giorni in cui si avvicina il rinnovo di contratto fino al 2020, il brasiliano ha prima sbagliato la partita di Reggio Emilia causando il rigore decisivo, poi ha visto dalla panchina la sfida col Torino. È stata pura scelta tecnica, peraltro spiegata da Spalletti, ma in ogni caso un bel po’ sorprendente: basti pensare che un anno fa la prima assenza (peraltro per squalifica) di Miranda arrivò alla 15a giornata”.