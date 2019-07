Ieri il ritorno da Nanchino e oggi immediatamente al lavoro per smaltire gli “esuberi” di rosa. In viale della Liberazione Ausilio e Marotta non perdono tempo e proprio in questi minuti svolgono importanti incontri di mercato. Nella sede nerazzurra è arrivato Joao Miranda, difensore che non rientra nei piani futuri del club e che potrebbe trasferirsi in Cina, nell'altro club della famiglia Zhang: il Jiangsu Suning.



L'ex Atletico Madrid ne sta discutendo proprio in questi minuti, l'Inter dovrebbe ricavare dalla sua cessione una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Una somma che servirà ai dirigenti per aumentare il gruzzoletto, da accrescere con altre cessioni, per provare l'affondo decisivo a Romelu Lukaku