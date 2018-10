Anche Joao Miranda, ha presentato la sfida che vedrà l'Inter affrontare il Barcellona per la terza giornata di Champions League. Il difensore brasiliano ha parlato soprattutto dell'assenza di messi.



LA GARA - "Non siamo qui per fare gli spettatori. Conosciamo la difficoltà di questo girone e la gara di domani è importante perché facendo punti potremmo già avere un piede dentro la qualificazione alla fase finale. Sicuramente non finisce qui".



MESSI - "Sono felice di affrontare il Barcellona, ma anche se non ci sarà Messi ci sono comunque tanti campioni che possono fare la differenza. Le partite si preparano sempre allo stesso modo, abbiamo le potenzialità per fare bene e domani ce la giocheremo".