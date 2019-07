E' ufficiale: Joao Miranda ha risolto il suo contratto con l'Inter. Tramite Twitter, il difensore brasiliano ha dichiarato: "Oggi termino il mio viaggio in questo grande e glorioso Club. Una società che mi ha accolto con grandissimo affetto. Sono molto grato per tutto ciò che ho vissuto qui in questi meravigliosi 4 anni. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e hanno accompagnato".