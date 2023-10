L'Inter vuole blindare Denzel Dumfries. Il nuovo contratto, secondo Tuttosport, passerà da 2,5 a 4 milioni di euro a stagione fino al 2027. Non vuol dire che il giocatore resterà, significa solo prolungare la scadenza e avere maggiori sicurezze sulla sua permanenza in nerazzurro ma se l'estate prossima dovesse arrivare un'offerta da 40-45 milioni di euro in via della Liberazione non si opporrebbero, con le big di Premier League e il Bayern Monaco sullo sfondo.