Ci sarà anche Juansul volo che porterà nelle prossime orein. Il club di Viale della Liberazione è riuscito a completare in tempo tutta la documentazione riguardante il colombiano, divenuto ufficialmente un calciatore della Beneamata appena due giorni fa.Ha lavorato alacremente la dirigenza nerazzurra, e il traguardo è stato raggiunto per la gioia' di SimonePrivo ancora dei due portieri che comporranno il reparto degli estremi difensori (oltre ad un attaccante dopo il mancato ritorno di), il tecnico piacentino potrà almeno contare sull'exche si giocherà il posto consulla fascia destra nella prossima stagione. In Estremo Oriente l'Inter si metterà alla prova al cospetto di(sfiderà Brozovic)e Psg dopo il netto successo sulla Pergolettese.