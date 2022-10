Il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita di San Siro contro la Roma, sua ex squadra: "Abbiamo pensato solo alla Roma perché una partita che possiamo vincere per cambiare tutto e iniziare una nuova pagina. Non c'è dubbio che quando ne usciremo da questa situazione, saremo più forti".



CONSIGLI - "Inzaghi sa benissimo cosa fare e cosa non fare. Non c'è nulla da aggiungere. Siamo pronti per questa partita".