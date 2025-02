Inter, Mkhitaryan: "A volte entriamo non concentrati pensando di vincere comunque"

Getty Images

L'cade in casa dellanel posticipo della 25esima giornata di Serie A, all'Allianz Stadium decide il gol di Francisco Conceicao nella ripresa.I nerazzurri falliscono quindi il sorpasso al Napoli in vetta alla classifica e si allunga invece di un punto il distacco dagli azzurri di Antonio Conte, ora a +2.Al termine della gara, il centrocampista dell'Interè intervenuto a DAZN per analizzare la sconfitta: le sue dichiarazioni.- "E' normale, siamo una squadra che vuole vincere. Lo capiamo, eravamo arrabbiati pure noi dopo quel primo tempo, abbiamo creato tantissimo. Nel secondo tempo la Juventus è migliorata. Dopo il primo tempo, forse ci ha fatto male troppa fiducia dopo aver giocato benissimo. Non abbiamo sfruttato le occasioni e si paga nel calcio".

- "Io parlo per me. E dico che noi lo sappiamo che siamo forti, a volte ci rilassiamo ed entriamo in campo non concentrati. Pensiamo di vincere le partite e alla fine paghiamo. Non ci sono mancanze fisiche o tecniche, forse è il fatto di essere forti che ci disturba".- "Speriamo. Prima pensiamo al Genoa e poi alla Coppa".