L'ennesima vittoria dell'Inter arriva con una buona prova del solito Henrikh Mkhitaryan, in campo per 70 minuti nel 2-0 contro il Frosinone. Queste le sue parole a Dazn:



ASSIST A DIMARCO? - "Ne stavamo parlando, però siamo contenti del gol più che dell'assist. Anche se non voleva, magari voleva fare un passaggio, ma la cosa più importante è che sia entrata".



LA JUVE - "Sarà una partita importante per ambedue le squadre, ma noi dobbiamo focalizzarci sul come giocare e vincere, sappiamo che conteranno i tre punti per il primo posto".



CAMBIAMENTI RISPETTO ALL'ANNO SCORSO - "Già ad inizio stagione avevo detto che questa era il proseguimento della scorsa annata. Siamo cresciuti come squadra, spogliatoio, presenza, fase tattica. Stiamo facendo la differenza ma sappiamo che ogni gara è difficile. Abbiamo cambiato metà squadra ma facciamo vedere che siamo sempre sereni e abbiamo dato una grande mano ai nuovi".