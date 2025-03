Mkhitaryan prende tempo: il futuro all'Inter non è scontato

Non è una questione di contratto, l’armeno - in scadenza 2026 - è comunque al riparo per altri 12 mesi, ma l’ex Roma ha lasciato intendere che saranno anche altre le riflessioni che lo condurranno a una scelta definitiva:Non abbiamo ancora deciso. Per il momento sto bene qua, vorrei continuare e poi vediamo cosa succede. Ma se ti chiedono di rinnovare fino al 2027? Perché no? Ma dipende anche dal mio corpo, se ce la faccio a continuare a tenere un livello che sto dimostrando, dopo capiremo».

Un rendimento, quello di Mkhitaryan, che in questa stagione è stato parecchio altalenante, ma comunque sufficiente per garantire al calciatore un posto da titolare inamovibile. Tuttavia c’è una nuovada poter valorizzare. Una condizione che di fatto potrebbe probabilmente anticipare scenari che sembravano più distanti, specie se pensiamo che, che a giugno si unirà al gruppo di Simone Inzaghi.

Tra Zielinski che ha altri tre anni di Contratto, Nicolò Barella che ha il nerazzurro tatuato addosso e Calhanoglu, che comunque è il calciatore che maggiormente incide sulla manovra dei nerazzurri. Non è una bocciatura tecnica, l’armeno è un professore e i suoi compagni gliene rendono atto: due chiacchiere con Bastoni e Dimarco spiegano bene l’importanza dell’armeno nel sistema di gioco di Inzaghi, ma, conscio del fatto che da qui a giugno possono ancora succedere molte cose.