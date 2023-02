Nella notte di Lukaku, anche Mkhitaryan si è soffermato ai microfoni di Sky sulla prestazione del belga, entrato a gara in corso: "Non era facile, tornava da un infortunio e ha avuto una ricaduta. Ci auguriamo adesso che entri in grande forma perché è fondamentale. Lui è capace di fare miracoli. Il risultato di stasera è importantissimo, adesso dobbiamo vincere pure al ritorno. Sappiamo che non è finita. Le discussioni tra compagni? Capitano, sono cose che succedono ma conta il risultato".