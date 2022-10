Intervistato da Inter Tv, il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha parlato dell'importanza della sfida contro la Roma, sua ex squadra.



“Partita importantissima per noi, vogliamo vincerla e sappiamo che laRoma è una squadra fortissima, ancora più forte dell’anno scorso, ma dopo la sconfitta di Udine dobbiamo vincere per forza. Oggi non è importante chi giochi, anche chi è in panchina può entrare e fare la differenza, siamo qui per aiutarci. Siamo una squadra e lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi. San Siro pieno? I nostri tifosi valgono quanto noi calciatori, sono un uomo in più”.