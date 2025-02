Inter: Mkhitaryan gioca anche in Coppa Italia, verso la panchina Frattesi e Zalewski

Getty Images

di Baroni, un ostacolo non banale posto tra le pieghe di un calendario molto impegnativo. E allora è naturale pensare al turnover, affidarsi anche a chi finora ha giocato meno, non tanto per sminuire l'impegno ma quanto per resistere a una serie di tappe che costringono l'Inter a spingere stando in piedi sui pedali., cambiando quasi per intero l'undici che aveva affrontato il Genoa., nessuno dei tre sarà a disposizione per la gara di Coppa Italia. Per quanto riguarda il resto, saranno scelte tecniche dettate proprio dai numerosi impegni.

, mentre stando alle prove di formazione della vigilia, i confermati rispetto all'ultima di campionato dovrebbero essere cinque:(3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Taremi.