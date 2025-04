Inter, Mkhitaryan: "La mia condizione è in calo, ma posso ancora stare ad alti livelli. Inzaghi? Intelligente in campo e fuori"

Il centrocampista armeno dell'Inter,, ha concesso un'intervista a Fast Sport in cui ha parlato a tutto tondo della sua ultima parte di carriera, dell'avventura all'Inter e del rapporto che ha con il suo allenatore. In particolare, dopo la "battuta" fatta sul suoa fine stagione l'ex-Roma ha chiarito il suo pensiero sulla sua"Sono stato in diversi paesi, ho avuto momenti difficili nella mia vita. Ora sono felice di essere qui"."È molto intelligente, amichevole. Lo mostra sia dentro che fuori dal campo".

"Sono arrivato all'Inter a 33 anni, ora ne ho 36. A questa età non è facile perché la tua condizione fisica è in calo, ma sono molto grato di poter giocare ancora a questo livello. Sto dimostrando a me stesso e anche al mondo di avere le qualità per giocare a questa età".