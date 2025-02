Inter, Mkhitaryan lancia un allarme molto serio: per essere "ingiocabili" non basta uno Scudetto in tre anni

Tre indizi fanno una prova, ma talvolta ne possono bastare due per comprendere una situazione che in casainizia ad essere motivo di analisi approfondita., uno dei perni della squadra forgiata da Simone Inzaghi e, almeno teoricamente, uno degli esponenti di maggiore spicco per carisma ed esperienza dello spogliatoio. Non è un caso, certamente non lo è, che tra le dichiarazioni pronunciate da Inzaghi nella pancia dell'Allianz Stadium ci sia stato un richiamo proprio alle tante parole che nelle ultime settimane hanno fatto da contorno nell'ambiente nerazzurro ma che, risultati e prestazioni alla mano nell'ultimo periodo, non sono state tradotte in realtà: "Dobbiamo cambiare marcia, soprattutto negliIn campionato – prendendo in considerazione solo le prime 4 della classifica – gli unici successi nerazzurri sono arrivati ad inizio stagione contro l'Atalanta (poi battuta anche in Supercoppa Italiana) e in occasione del roboante 6-0 a Roma, con la Lazio; col Napoli, a San Siro, è arrivato un pari per 1-1, contro la Juventus Lautaro e compagni si sono fatti rimontare dal 4-2 al 4-4 all'andata per poi perdere di misura ieri. Allargando il ragionamento alla top 8, col Milan sono arrivati due ko tra campionato e Supercoppa ed un pari, col Bologna è arrivato un 2-2 al “Meazza”, con la Fiorentina un pesante 0-3 esterno riscattato parzialmente pochi giorni dopo dalla vittoria casalinga per 2-1 di lunedì scorso.Una situazione non troppo differente rispetto a quello che è stato il cammino europeo dell'Inter nella prima fase diUn rendimento regolarissimo ha permesso ad Inzaghi di prenotare con largo anticipo la qualificazione agli ottavi di finale, evitando di vivere le ultime due settimane con altrettanti impegni in un calendario affollato come non mai. Una distrazione in più che avrebbe potuto distogliere energie preziose per il campionato, nel quale è arrivata comunque una frenata importante.Questo racconta sin qui laLa corsa Scudetto si giocherà punto su punto fino all'ultima giornata, in Coppa Italia resiste la possibilità di mettere nel mirino la doppia semifinale col Milan ed in Champions League è nella fase ad eliminazione diretta che l'Inter proverà a far valere lo status internazionale che ha saputo costruirsi durante la gestione di Simone Inzaghi. Tutto possibile e tutto alla portata,conquistato negli ultimi tre anni.