Inter, Mkhitaryan: 'Mia miglior versione? Se lo dite voi devo accettarlo'

Il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai canali della società dopo la vittoria sul Monza:



"Segreto del centrocampo? Sono i miei compagni che mi danno la forza, che mi spingono avanti per fare il massimo. Io lavoro e faccio il mio e i miei compagni mi aiutano per fare bene e divertirmi. Miglior Mkhitaryan di sempre? Grazie, se lo dite voi devo accettarlo. So che c'è sempre spazio per migliorare e fare il massimo. Posso segnare anche di più, ma al momento va bene che faccio gli assist ai miei compagni".