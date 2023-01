Henrikh Mkhitaryan ha parlato a Inter TV in vista del match contro il Milan delle 20 che assegnerà la Supercoppa: "Sia io che i miei compagni sappiamo come preparare queste partite, non serve dire molto. Sarebbe importantissimo portare a casa il primo trofeo dell'anno, anche per un discorso di fiducia in vista delle prossime partite. La voglia è tanta, dobbiamo essere tranquilli e rilassati in campo".